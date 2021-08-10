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В Беларуси задержаны журналисты австрийского телевидения
Источник материала: АФН
В минувший понедельник, 9 августа, около 16.20 в Минске на площади Независимости двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналиста австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих.
Как сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на очевидцев, сначала австрийских журналистов усадили в серый Ford Transit за Красной церковью, затем пересадили в синий автобус МАЗ.
«Дальнейшее местонахождение журналистов неизвестно», - говорится в сообщении «Весны».
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В минувший понедельник, 9 августа, около 16.20 в Минске на площади Независимости двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналиста австрийского...
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