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В Беларуси задержаны журналисты австрийского телевидения

10.08.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В минувший понедельник, 9 августа, около 16.20 в Минске на площади Независимости двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналиста австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на очевидцев, сначала австрийских журналистов усадили в серый Ford Transit за Красной церковью, затем пересадили в синий автобус МАЗ.

«Дальнейшее местонахождение журналистов неизвестно», - говорится в сообщении «Весны».

 
Теги: Минск
 
 
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В минувший понедельник, 9 августа, около 16.20 в Минске на площади Независимости двое сотрудников в штатском задержали оператора и журналиста австрийского...
 
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