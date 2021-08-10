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Интриги больше нет: Месси подписал контракт с ПСЖ

10.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен", утверждают инсайдеры.



Шестикратный обладатель "Золотого мяча", всю свою карьеру выступавший за "Барселону", был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта.

О том, что аргентинский футболист подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год до июня 2024 года, написала французская спортивная газета L'Equipe. 

Информацию подтверждают и спортивные комментаторы. "Все подтверждено. Лионель Месси будет игроком ПСЖ. Все решилось буквально в последние минуты", - сказал Би-би-си Гильем Балаге, авторитетный спортивный колумнист, специализирующийся на испанском футболе.

Летом прошлого года Месси хотел уйти из "Барселоны", но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

Долги не позволили

Сам Месси говорил, что готов был пойти на понижение зарплаты в два раза и сделал все возможное, чтобы остаться в "Барсе", но подписать новый контракт оказалось невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов "Барселоны", которые сейчас превышают 1 миллиард евро.

Поэтому даже с понижением зарплаты "Барса" все равно бы не смогла продлить контракт с Месси. В соответствии с правилами финансового фэйр-плей УЕФА (был учрежден УЕФА, чтобы удостовериться, что футбольные клубы не тратят больше, чем они заработали) клубы не имеют права регистрировать новых игроков, если тратят на зарплаты больше 70% от своего оборота.

С предложенной Месси новой сделкой эта сумма превысила бы 100%, и даже без нее она составляет у "Барсы" 95%, что и сделало продление контракта невозможным.

"Я провел здесь всю жизнь с 13 лет. Спустя 21 год я уезжаю. С женой и тремя маленькими детьми. Я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом", - сказал футболист на прощальной пресс-конференции и не смог сдержать слез.

Месси - рекордсмен "Барсы", он забил 682 гола за 21 год. Номер 10 шестикратного обладателя "Золотого мяча" в "Барселоне" пока не отдали никому.
 
 
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Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен", утверждают инсайдеры.
 
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