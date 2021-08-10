Погода в СНГ: в Казахстан пришла прохлада, в Беларуси ожидаются дожди и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня возможны ливни и температура воздуха около 28 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В Алматы воздух сегодня прогреется до 28 градусов. Прохлада в город пришла ненадолго. По прогнозам синоптиков, к концу недели в мегаполисе вновь будет жарко. В горной местности ожидаются усиление ветра с порывами до 20 метров, дождь, гроза.

Накануне самолет национальной авиакомпании выполнял рейс Алматы-Тбилиси и пролетел мимо грозового облака. Но молния все равно в него попала. Пилоты проверили все системы на работоспособность и приняли решение о возвращении в аэропорт. Борт заменили, и пассажиры улетели в Грузию.

В Армении по-прежнему под 40. Однако до четверга в вечерние часы синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Вкусные, спелые и без нитратов

Секреты выбора хорошего арбуза

На юге страны – в Сюнике – накануне из-за грозы произошло отключение электроэнергии на канатной дороге «Крылья Татева». В воздухе осталось два встречных вагона с пассажирами. На место оперативно прибыли спасатели, и 37 человек благополучно спустились на землю.

В Беларуси ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Но столбики термометров ниже 30 не опустятся. В республике по-прежнему жарко.

Знойное лето позволило урожаю арбузов созреть на 10 дней раньше, чем в прошлом году. И сейчас полосатые ягоды собирают с полей. Первые 24 тонны сладких плодов уже поступили в магазины. В промышленных масштабах арбузы в стране пока выращивает только одно хозяйство. Там убрали полгектара из пяти запланированных.