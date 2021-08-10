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Украинский политолог Кацман: «Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии»

10.08.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» широко обсуждают в зарубежных СМИ. Возможность задать вопрос белорусскому лидеру 9 августа получили множество иностранных журналистов, в том числе из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский политолог Кацман: «Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии»

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Говоря о более чем восьмичасовом спиче белорусского лидера, украинский политолог Владимир Кацман отметил, что официальному Киеву стоит поучиться у Александра Лукашенко дипломатии.

Украинский политолог Кацман: «Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии»

Владимир Кацман, журналист, политолог (Украина):
Мы еще увидели очень хорошего, талантливого, я думаю, одним из лучших был бы, министра иностранных дел. Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии. Вынести за скобки то, что разъединяет, начать рассматривать то, что объединяет, дает надежду на какое-то положительное решение, и вокруг этого вести переговоры. Садиться и вести переговоры. Да, тяжело, надо наступить на собственные амбиции, свое честолюбие, но это дипломатия. Дипломатия состоит в том, чтобы не как наши министерские дипломатические круги ссорят друг друга, нас с соседями, с тем же Лукашенко, а мосты наводить, дружбу налаживать. Наоборот, закрывать эти военные конфликты и открывать мирную перспективу сотрудничества. Это самое главное, то, что надо подчеркнуть из пресс-конференции.

«Большой разговор с Президентом» теперь находится в трендах YouTube.

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