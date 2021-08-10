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Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из‑за ситуации с мигрантами
10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кабинет министров Латвии объявил о введении режима ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.
Как сообщает
Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы.
Службам разрешено приказывать мигрантам, незаконно пересекающим границу, возвращаться в страну, из которой они пришли. Пограничникам также разрешено применять физическую силу и специальные средства.
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На помощь пограничникам будут направлены военные.
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