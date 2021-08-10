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Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из‑за ситуации с мигрантами

10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кабинет министров Латвии объявил о введении режима ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Как сообщает Delfi.lv, режим ЧС будет действовать в приграничных с Беларусью районах с 11 августа до 10 ноября. На помощь пограничникам будут направлены военные.

Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы.

Службам разрешено приказывать мигрантам, незаконно пересекающим границу, возвращаться в страну, из которой они пришли. Пограничникам также разрешено применять физическую силу и специальные средства.

 
 
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