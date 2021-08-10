﻿ Кристина Тимановская получит стипендию Польской легкоатлетической ассоциации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кристина Тимановская получит стипендию Польской легкоатлетической ассоциации

10.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кристина Тимановская, получившая в Польше политическое убежище, будет находиться в стране на попечении Польской легкоатлетической ассоциации, а также получит спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны меценатов польского спорта.



Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи Кристины Тимановской с министром культуры и спорта Польши Петром Глиньским. На встрече также присутствовали вице-президент Польской легкоатлетической ассоциации Томаш Маевский и представители польского национального фонда и нефтяного концерна PKN Orlen, сообщает НН со ссылкой на Радио Польша.

Раннее Кристина Тимановская выразила желание продолжать свою спортивную карьеру в Польше.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кристина Тимановская, получившая в Польше политическое убежище, будет находиться в стране на попечении Польской легкоатлетической ассоциации, а также получит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: «Оппозиции нужно объяснять свое видение Кремлю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by