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Лукашенко уволил замначальника своей службы безопасности
Источник материала: Партизан
Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси, сообщает пресс-служба президента во вторник.
Соответствующий указ №306 Лукашенко подписал 10 августа.
В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия,
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Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси, сообщает пресс-служба президента во вторник.
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