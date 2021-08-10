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Лукашенко уволил замначальника своей службы безопасности

10.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси, сообщает пресс-служба президента во вторник.



Соответствующий указ №306  Лукашенко подписал 10 августа. 

В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, пишет interfax.by.
 
 
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Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника службы безопасности президента Беларуси, сообщает пресс-служба президента во вторник.
 
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