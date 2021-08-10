Минские парковки подорожают













сообщили Sputnik в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки". Минске повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках,Sputnik в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".





Оставлять легковые автомобили с допустимой массой до 3,5 тонн включительно станет дороже на 2 рубля – теперь месячное хранение будет стоить 42 рубля для физлиц.





Что касается юрлиц и предпринимателей, для них устанавливается месячный тариф в 46 рублей.





Новые цены начнут действовать с 1 сентября. Они будут на всех 106 платных парковках. Лишь на двух тарифы не устанавливаются – №15 (около станции метро "Молодежная") и №92 (возле ЦУМа).





"На этих стоянках есть паркомат и шлагмаум – там установлена почасовая оплата и тариф – 2,5 рубля в сутки. То есть если владелец автомобиля будет хранить его на этих парковках месяц, то на 17-е сутки выйдет уже 42 рубля. Потом до конца месяца авто будет стоять уже бесплатно", - пояснили в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".

Платные парковки в Минске





Сейчас сеть открытых платных парковок в столице рассчитана на 4,1 тысячи машин. В ближайшие два года чиновники планируют увеличить их в два с половиной раза – до 10 тысяч мест. Пока речь только о парковках внутри второго кольца.





Чтобы повысить спрос на площадки для авто, власти хотят установить более гибкие тарифы и выдавать ограниченное число абонементов. А за "нелегальную" парковку будут приходить ставшие модными в последнее время "письма счастья", отправлять их будут ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".