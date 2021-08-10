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Минские парковки подорожают

10.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тарифы начнут действовать с 1 сентября, они не устанавливаются лишь на две парковки – около станции метро "Молодежная" и возле ЦУМа.




В Минске повышаются тарифы на услуги по хранению транспорта на автостоянках, сообщили Sputnik в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".

Оставлять легковые автомобили с допустимой массой до 3,5 тонн включительно станет дороже на 2 рубля – теперь месячное хранение будет стоить 42 рубля для физлиц.

Что касается юрлиц и предпринимателей, для них устанавливается месячный тариф в 46 рублей.

Новые цены начнут действовать с 1 сентября. Они будут на всех 106 платных парковках. Лишь на двух тарифы не устанавливаются – №15 (около станции метро "Молодежная") и №92 (возле ЦУМа).

"На этих стоянках есть паркомат и шлагмаум – там установлена почасовая оплата и тариф – 2,5 рубля в сутки. То есть если владелец автомобиля будет хранить его на этих парковках месяц, то на 17-е сутки выйдет уже 42 рубля. Потом до конца месяца авто будет стоять уже бесплатно", - пояснили в ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".
Платные парковки в Минске

Сейчас сеть открытых платных парковок в столице рассчитана на 4,1 тысячи машин. В ближайшие два года чиновники планируют увеличить их в два с половиной раза – до 10 тысяч мест. Пока речь только о парковках внутри второго кольца.

Чтобы повысить спрос на площадки для авто, власти хотят установить более гибкие тарифы и выдавать ограниченное число абонементов. А за "нелегальную" парковку будут приходить ставшие модными в последнее время "письма счастья", отправлять их будут ГО "Гаражи, автостоянки и парковки".
 
Теги: Минск
 
 
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Тарифы начнут действовать с 1 сентября, они не устанавливаются лишь на две парковки – около станции метро "Молодежная" и возле ЦУМа.
 
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