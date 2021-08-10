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В Туркменистане интернет подключают после клятвы на Коране об отказе от VPN
Источник материала: Партизан
В Туркменистане домашний интернет подключают после... клятвы на Коране об отказе от VPN.
В интернет только после клятвы / Иллюстративное фото pixabay.com
Об этом новом требовании
Власти Туркменистана пытаются ограничивать доступ своих граждан к интернету самыми разными способами. В стране заблокированы страницы соцсетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы. Известны случаи ареста мастеров, которые за деньги устанавливали их на телефоны.
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В Туркменистане домашний интернет подключают после... клятвы на Коране об отказе от VPN.
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