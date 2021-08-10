В Туркменистане интернет подключают после клятвы на Коране об отказе от VPN

В интернет только после клятвы / Иллюстративное фото pixabay.com

Об этом новом требованииРадио Азатлык — Туркменская служба Радио Свобода. "А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать", — говорит героиня материала. По ее словам,Еврорадио, в очереди на подключение она была полтора года! Интернет ей необходим прежде всего для связи с мужем, который находится на заработках за рубежом.