Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами

Источник материала: ОНТ

Латвия объявила о введении режима ЧС на границе с Республикой Беларусь. В качестве причины указывается ситуация с мигрантами. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что латвийская сторона на помощь пограничникам направит военных.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram