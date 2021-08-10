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Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
Источник материала: ОНТ
Латвия объявила о введении режима ЧС на границе с Республикой Беларусь. В качестве причины указывается ситуация с мигрантами. Об этом
Уточняется, что латвийская сторона на помощь пограничникам направит военных.
Фото: Pixabay
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Латвия объявила о введении режима ЧС на границе с Республикой Беларусь. В качестве причины указывается ситуация с мигрантами. Об этом информирует РИА «Новости»....
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