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Вот так необычно, с помощью коров, фермер сделал предложение подруге. И как вы думаете, что она ответила?

10.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот так необычно, с помощью коров, фермер сделал предложение подруге. И как вы думаете, что она ответила?

Фермер придумал оригинальный способ сделать предложение возлюбленной, пишет ridus.ru.

24-летний фермер Льюис Уайт из Великобритании придумал оригинальный способ сделать предложение девушке Эмили Фрэнсис. Чтобы воплотить идею, ему понадобились две коровы, меловая краска и кольцо, которое было фамильной драгоценностью.

Рано утром Льюис с другом написал на шерсти двух коров: «Ты выйдешь за меня замуж?», а потом вернулся домой и разбудил Эмили. Фермер привел девушку в поле – она увидела послание на коровах. В этот момент Льюис встал на одно колено и протянул ей кольцо.  


Фото: Honour Bespoke Jewellery

Пораженная находчивостью своего парня, Эмили сказала «да».


Фото: facebook.com

Эмили была раньше парикмахером, но после того, как познакомилась с Льюисом, заинтересовалась сельским хозяйством и переехала к нему на семейную ферму, которая принадлежала его родителям когда-то.

Точную дату свадьбы пара пока не назначила. Торжество будет, скорее всего, только через пару лет, по словам молодых фермеров.

Главное фото: depositphotos.com



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Фермер придумал оригинальный способ сделать предложение возлюбленной, пишет ridus.ru. 24-летний фермер Льюис Уайт из Великобритании придумал оригинальный способ...
 
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