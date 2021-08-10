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Общение высокомерной кошки и болтливого пса заставили интернет хохотать! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике собака Лаки пытается достать свою подругу – кошку, несмотря на запрет хозяйки, а пушистая лишь высокомерно смотрит.
Видео под названием «Вот и поговорили» набрало более 200 тыс. просмотров в TikTok.
Пользователей покорило общение животных: «Пххахаха, по видео и не скажешь, что кошка нуждается в защите», «Этот уморительный взгляд кота. Вот же пофигист», «Лол, я бы лучше сказала коту, чтобы не трогал собаку», «Лаки, кота не трогай. Он тебя порвет».
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака Лаки пытается достать свою подругу – кошку, несмотря на запрет хозяйки, а пушистая лишь высокомерно смотрит. ...
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