ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Общение высокомерной кошки и болтливого пса заставили интернет хохотать! (ВИДЕО)

10.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Общение высокомерной кошки и болтливого пса заставили интернет хохотать! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике собака Лаки пытается достать свою подругу – кошку, несмотря на запрет хозяйки, а пушистая лишь высокомерно смотрит.


Видео под названием «Вот и поговорили» набрало более 200 тыс. просмотров в TikTok.

Пользователей покорило общение животных: «Пххахаха, по видео и не скажешь, что кошка нуждается в защите», «Этот уморительный взгляд кота. Вот же пофигист», «Лол, я бы лучше сказала коту, чтобы не трогал собаку», «Лаки, кота не трогай. Он тебя порвет».

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике собака Лаки пытается достать свою подругу – кошку, несмотря на запрет хозяйки, а пушистая лишь высокомерно смотрит. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь пугает США и Великобританию ответными мерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by