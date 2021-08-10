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Как приготовить сочный стейк: лайфхаки и проверенный рецепт, от которого потекут слюнки

10.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как приготовить сочный стейк: лайфхаки и проверенный рецепт, от которого потекут слюнки

Идеально сочный стейк из свинины? По рецепту Екатерины Тишкевич у вас точно получится!

Скажу сразу, не стоит пугаться словосочетания «идеальный стейк». Свежее вкусное мясо испортить сложно, но можно. При приготовлении стейка важно соблюсти несколько важных моментов:

  1. Мясо должно быть охлажденным, а не замороженным.
  2. Мясо необходимо хорошо замариновать.
  3. Сковорода для жарки должна быть тяжелая чугунная.
  4. Мясо важно не передержать на огне.

Дочитайте рецепт до конца, и у вас все обязательно получится!

Вам понадобится:

  • охлажденный стейк из свинины - 2 шт. (3 см толщиной);
  • специи – сванская соль;
  • оливковое масло;
  • овощи – огурцы, помидоры;
  • зелень – кинза.

Как готовить?

Шаг 1. Стейки натереть специями, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 5-6 часов.


Шаг 2. Сковороду для гриля смазать оливковым маслом и хорошенько разогреть. На раскаленную сковороду выложить стейки.


Жарить на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны. Затем еще по 2-3 минуты с каждой стороны.


Шаг 3. Аккуратно снять стейки с огня, положить на тарелку и дать им постоять буквально несколько минут. Затем выложить стейки на сервировочную тарелку. Подавать с овощами и зеленью. Приятного аппетита!!!


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Идеально сочный стейк из свинины? По рецепту Екатерины Тишкевич у вас точно получится! Скажу сразу, не стоит пугаться словосочетания «идеальный стейк». Свежее...
 
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