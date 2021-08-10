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Как приготовить сочный стейк: лайфхаки и проверенный рецепт, от которого потекут слюнки
Источник материала: ОНТ
Идеально сочный стейк из свинины? По рецепту Екатерины Тишкевич у вас точно получится!
Скажу сразу, не стоит пугаться словосочетания «идеальный стейк». Свежее вкусное мясо испортить сложно, но можно. При приготовлении стейка важно соблюсти несколько важных моментов:
Дочитайте рецепт до конца, и у вас все обязательно получится!
Вам понадобится:
Как готовить?
Шаг 1. Стейки натереть специями, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 5-6 часов.
Шаг 2. Сковороду для гриля смазать оливковым маслом и хорошенько разогреть. На раскаленную сковороду выложить стейки.
Жарить на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны. Затем еще по 2-3 минуты с каждой стороны.
Шаг 3. Аккуратно снять стейки с огня, положить на тарелку и дать им постоять буквально несколько минут. Затем выложить стейки на сервировочную тарелку. Подавать с овощами и зеленью. Приятного аппетита!!!
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Идеально сочный стейк из свинины? По рецепту Екатерины Тишкевич у вас точно получится! Скажу сразу, не стоит пугаться словосочетания «идеальный стейк». Свежее...
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