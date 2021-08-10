Как приготовить сочный стейк: лайфхаки и проверенный рецепт, от которого потекут слюнки

Источник материала: ОНТ

Идеально сочный стейк из свинины? По рецепту Екатерины Тишкевич у вас точно получится!

Скажу сразу, не стоит пугаться словосочетания «идеальный стейк». Свежее вкусное мясо испортить сложно, но можно. При приготовлении стейка важно соблюсти несколько важных моментов:

Мясо должно быть охлажденным, а не замороженным. Мясо необходимо хорошо замариновать. Сковорода для жарки должна быть тяжелая чугунная. Мясо важно не передержать на огне.

Дочитайте рецепт до конца, и у вас все обязательно получится!

Вам понадобится:

охлажденный стейк из свинины - 2 шт. (3 см толщиной);

специи – сванская соль;

оливковое масло;

овощи – огурцы, помидоры;

зелень – кинза.

Как готовить?

Шаг 1. Стейки натереть специями, смазать оливковым маслом и оставить мариноваться на 5-6 часов.





Шаг 2. Сковороду для гриля смазать оливковым маслом и хорошенько разогреть. На раскаленную сковороду выложить стейки.





Жарить на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны. Затем еще по 2-3 минуты с каждой стороны.





Шаг 3. Аккуратно снять стейки с огня, положить на тарелку и дать им постоять буквально несколько минут. Затем выложить стейки на сервировочную тарелку. Подавать с овощами и зеленью. Приятного аппетита!!!





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