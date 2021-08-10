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Как отжимания влияют на организм, и что будет, если делать их каждый день?

10.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отжимания влияют на организм, и что будет, если делать их каждый день?

Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал РИА «Новости» что будет, если выполнять отжимания ежедневно.

Отжиманий существует несколько десятков видов. 

Упрощенный вариант отжиманий с колен могут выполнять новички. Подготовленные могут отжиматься на кулаках, на одной руке, с опорой на пальцы или делать «алмазные» отжимания – кисти рук ставятся рядом, а кончики больших и указательных пальцев соединяются между собой.

Грудные мышцы и трицепсы развиваются, по словам тренера, какой бы способ для отжиманий вы не выбрали. Задействованы также поясница, предплечья, пресс, мышцы кистей рук, ягодицы, передние пучки дельт. 10 отжиманий будет достаточно, если вы делаете первые шаги в фитнесе. Укрепить организм – задача на этом этапе. Женщинам можно стремиться к 30 отжиманиям за 3 подхода, мужчинам – от 50.

Нагрузка должна быть умеренной, если отжиматься каждый день. К примеру, если ваш предел – 20 повторов отжиманий, то 10 отжиманий включите в ежедневную зарядку.

Фото: depositphotos.com

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Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал РИА «Новости» что будет, если выполнять отжимания ежедневно. Отжиманий существует...
 
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