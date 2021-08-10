Транспортный коллапс в Лондоне – знаменитый Тауэрский мост заклинило

Источник материала: ОНТ

Он пропустил большое судно, а после застрял в вертикальном положении, свети его не удавалось 12 часов.

На обоих берегах Темзы движение автомобилей было парализовано, а ежедневно мост пересекают больше 20 тысяч машин.

Туристы и местные жители запечатлели происходящее на фото и видео. Публикации – в топе в интернете. Несколько часов назад неполадку устранили.

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