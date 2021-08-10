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Транспортный коллапс в Лондоне – знаменитый Тауэрский мост заклинило
Источник материала: ОНТ
Он пропустил большое судно, а после застрял в вертикальном положении, свети его не удавалось 12 часов.
На обоих берегах Темзы движение автомобилей было парализовано, а ежедневно мост пересекают больше 20 тысяч машин.
Туристы и местные жители запечатлели происходящее на фото и видео. Публикации – в топе в интернете. Несколько часов назад неполадку устранили.
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Он пропустил большое судно, а после застрял в вертикальном положении, свети его не удавалось 12 часов. На обоих берегах Темзы движение автомобилей было...
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