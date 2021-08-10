Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко подписал 10 августа указ №306 об освобождении от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси Сергея Мигаса, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Сергей Мигас, в соответствии с документом, уволен в отставку с военной службы с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Фото: БЕЛТА

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