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Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал 10 августа указ №306 об освобождении от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси Сергея Мигаса,
Сергей Мигас, в соответствии с документом, уволен в отставку с военной службы с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал 10 августа указ №306 об освобождении от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси Сергея Мигаса,...
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