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У литовского парламента проходит митинг против принудительной вакцинации

10.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У литовского парламента проходит митинг против принудительной вакцинации

Массовые протесты у парламента Литвы, люди выступают против принудительной вакцинации. Митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую проволоку.

Тысячи людей скандируют «Парламент – вон».

Среди собравшихся и участники Большого марша в защиту семьи, они приехали отстаивать свои права демократию.

Многие заявляют, что они не против вакцинации, но не в такой форме. Люди устали от насилия и принуждения.

Они против давления и дискриминации. Также требуют отмены обязательного тестирования на COVID-19, режима ЧС. Но одно из основных условий – отставка правительства.

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Массовые протесты у парламента Литвы, люди выступают против принудительной вакцинации. Митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую...
 
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