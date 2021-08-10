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У литовского парламента проходит митинг против принудительной вакцинации
Источник материала: ОНТ
Массовые протесты у парламента Литвы, люди выступают против принудительной вакцинации. Митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую проволоку.
Тысячи людей скандируют «Парламент – вон».
Среди собравшихся и участники Большого марша в защиту семьи, они приехали отстаивать свои права демократию.
Многие заявляют, что они не против вакцинации, но не в такой форме. Люди устали от насилия и принуждения.
Они против давления и дискриминации. Также требуют отмены обязательного тестирования на COVID-19, режима ЧС. Но одно из основных условий – отставка правительства.
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Массовые протесты у парламента Литвы, люди выступают против принудительной вакцинации. Митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую...
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