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Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха"

10.08.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этом посту специалист сменил Альшевского


Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера Руха
Вячеслав Григоров. Фото: "Рух"

Белорусский специалист Вячеслав Григоров назначен исполняющим обязанности главного тренера "Руха". Об этом сообщает Спортарена со ссылкой на пресс-службу брестского клуба.

На этом посту наставник сменил Кирилла Альшевского, который вчера официально покинул "Рух".

В январе текущего года Григоров пополнил штаб Альшевского и работал с командой в должности старшего тренера. Сегодня специалист провел первую тренировку в новой роли.

На днях "Рух" вылетел из Кубка Беларуси на стадии 1/8 финала, уступив брестскому Динамо.

В таблице высшей лиги "Рух" занимает третье место, имея в активе 36 очков.
 
 
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