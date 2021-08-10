Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью













пишет Медиазона. На помощь пограничникам будут направлены военные. Режим ЧС будет действовать в приграничных с Беларусью районах с 11 августа до 10 ноября,Медиазона. На помощь пограничникам будут направлены военные.





Государственная пограничная охрана, латвийская полиция и армия теперь имеют расширенные права по удержанию людей от пересечения границы. Службам разрешено приказывать мигрантам, незаконно пересекающим границу, возвращаться в страну, из которой они пришли. Пограничникам также разрешено применять физическую силу и специальные средства.





Заявления на присвоение статуса беженца или альтернативного статуса будут принимать в двух местах пересечения границы — Pāternieki и Silene.





Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции смогут в упрощенном порядке закупать товары первой необходимости и продукты питания для мигрантов. Также облегченная процедура будет применять при проведении закупок, связанных с обеспечением размещения мигрантов.