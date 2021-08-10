Еврокомиссия не будет финансировать стену на границе Литвы и Беларуси

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передает Лента.Ру со ссылкой на ТАСС. О том, что исполнительный орган ЕС отказывается выделять на это средства, заявил представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе,Лента.Ру сона ТАСС.





«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — приводит агентство слова чиновника. По его словам, финансирование от европейского блока должно идти на как можно более результативные проекты, в частности — на создание полноценной системы пограничного контроля.





Он также прокомментировал высказывание еврокомиссара по урегулированию кризисов Янеза Ленарчича, который ранее заявил, что строительство стены на литовско-белорусской границе может быть полезно. Янц подчеркнул, что отказ от финансирования со стороны ЕК не означает, что стена не может быть эффективна.





3 августа глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил, что сотрудники ведомства развернули на границе порядка 180 нелегальных мигрантов из Беларуси. Он добавил, что литовские пограничники воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивления нелегалам.