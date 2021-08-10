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Частная типография Roll Print отказалась печатать газету «Новы час»

10.08.2021 16:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за отказа типографии Roll Print прекращается печать негосударственного еженедельника «Новы час».

Частная типография Roll Print отказалась печатать газету «Новы час»

Как сообщает еженедельник, 27 июля редакция получила от типографии письмо о том, что «в связи с изменением производственного цикла и возникшими из-за этого производственными сложностями» после 12 августа она больше не сможет оказывать изданию типографские услуги, передает БелаПАН.

Отмечается, что с момента получения письма редакция пыталась решить вопрос, чтобы не останавливать выход бумажной газеты, но безуспешно: «К сожалению, на следующей неделе наши читатели больше не увидят любимую газету в почтовом ящике, по крайней мере, не при этой власти, видимо».

Вместе с тем редакция сообщает, что в электронном формате газета будет обновляться. «Мы по-прежнему будем работать ради вас и ради Беларуси, публиковать актуальную и важную информацию о том, что происходит здесь и за рубежом, аналитику, новости спорта, знакомить вас с неизвестными страницами истории нашей страны — все, к чему вы привыкли и что любите в "Новым часе". Будем считать, что для нас эта ситуация — переход на другой уровень», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что газета «Новы час» была одним из немногих независимых изданий, которое можно было выписать в тюрьме.

Некоторые общенациональные негосударственные общественно-политические СМИ («Народная воля», «БелГазета» и др.) вынужденно прекратили выход еще в августе прошлого года: они печатались в государственном Белорусском доме печати, который перестал оказывать им услуги.

 
 
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Из-за отказа типографии Roll Print прекращается печать негосударственного еженедельника «Новы час».
 
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