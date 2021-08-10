Из-за заявлений Лукашенко в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси

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Запрошены объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске в Беларусь «прокуроров» из Луганска.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет Европейская правда .

«От белорусской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных «прокуроров» из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича.

В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученной украинской стороной официального ответа от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — сказано в сообщении МИДа Украины.