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Из-за заявлений Лукашенко в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси
10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Запрошены объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске в Беларусь «прокуроров» из Луганска.
Об этом сообщили в МИД Украины, пишет
«От белорусской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных «прокуроров» из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича.
В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученной украинской стороной официального ответа от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — сказано в сообщении МИДа Украины.
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Запрошены объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске в Беларусь «прокуроров» из Луганска.
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