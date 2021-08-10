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Инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 9,8%

10.08.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рост потребительских цен в Беларуси в июле 2021 года замедлился до 9,8% в годовом выражении (к июлю 2020 года, в июне – 9,9%), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с июнем потребительские цены на товары и услуги в июле 2021 года выросли на 0,1%, с начала года – на 5,9%.

Цены на еду в июле 2021 года снизились на 0,2% к июню, с начала года выросли на 5,7%, в годовом выражении – на 8,9% (к июлю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в июле 2021 года выросли на 0,4% к июню, с начала года – на 6,7%, в годовом выражении – на 11,6%.

Тарифы на услуги в июле 2021 года подорожали на 0,2% к июню, с начала года - на 5,3%, в годовом выражении – на 8,9%.

В июне инфляция в Беларуси ускорилась до 9,9% в годовом выражении. За январь-июль 2021 года инфляция составила 8,9% (к январю-июлю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.

 
 
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Рост потребительских цен в Беларуси в июле 2021 года замедлился до 9,8% в годовом выражении (к июлю 2020 года, в июне – 9,9%), сообщил Белстат РБ.
 
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