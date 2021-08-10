"Гомель" подал заявку на проведение финала четырех Кубка Салея













пишет Прессбол. – Сегодня наш клуб подал официальную заявку на проведение финала Кубка Салея. Мы очень довольны, что наша команда завершила выступление в подгруппе на первом месте. Уверены, что парни достойно представят наш город в финале Кубка Беларуси и вновь завоюют этот престижный трофей на родной арене перед своими болельщиками. В нашем городе люди очень любят хоккей: по итогам прошлого сезона благодаря их огромной и очень активной поддержке наша арена получила награду лучшей в стране,Прессбол.





Пока место финала еще не определено, однако я считаю, что у нас есть преимущество – в августе 2020 года Гомельский ледовый дворец уже имел опыт проведения финала четырех Кубка Салея, в этом году мы также полностью готовы к столь важному мероприятию и убеждены, что все пройдет на достойном уровне, – передает слова Скурковского Hockey.by.





Уже известно, что в финале сразятся "Гомель" и минское "Динамо". Еще две команды определятся по итогам сегодняшнего тура в группе "А".











