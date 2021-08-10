Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь

Продажи белорусского алкоголя ведут люди, близкие к Лукашенко, отметил Ландсбергис. По его оценке,Officelife.media, продажи алкоголя несут также значительные поступления в белорусский бюджет. Поэтому ограничения в отношении белорусского алкоголя в ЕС могут быть ощутимыми для белорусских властей.