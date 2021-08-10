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Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь

10.08.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС могут быть расширены на сектор спиртных напитков.


Продажи белорусского алкоголя ведут люди, близкие к Лукашенко, отметил Ландсбергис. По его оценке, пишет Officelife.media, продажи алкоголя несут также значительные поступления в белорусский бюджет. Поэтому ограничения в отношении белорусского алкоголя в ЕС могут быть ощутимыми для белорусских властей.

Ранее сообщалось, что Литва предлагает расширить секторальные санкции в отношении Беларуси, распространив их на большую часть экспортируемых удобрений.
 
 
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Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС...
 
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