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Литва предлагает расширить санкции ЕС на белорусский алкоголь
Источник материала: Партизан
Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС могут быть расширены на сектор спиртных напитков.
Продажи белорусского алкоголя ведут люди, близкие к Лукашенко, отметил Ландсбергис. По его оценке,
Ранее сообщалось, что Литва предлагает расширить секторальные санкции в отношении Беларуси, распространив их на большую часть экспортируемых удобрений.
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Глава литовского МИД Габриэль Ландсбергис в интервью Национальной телерадиокомпании анонсировал усиление санкций против Беларуси. По его словам, санкции ЕС...
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