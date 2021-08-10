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Google будет судиться с властями Беларуси из-за жалобы «Яндекса»

10.08.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский IT-гигант Google подал иски к Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Они будут рассматриваться в Верховном суде. Google не согласен с решением МАРТ, по мнению которого технологическая компания нарушила антимонопольное законодательство.



Все началось с жалобы «Яндекса», пишет Office Life, которому не нравятся предустановленные приложения Google на телефонах с ОС Android. Жалоба была подана еще в 2019 году, а решение по ней после долгого расследования было вынесено МАРТ в 2021 году.

Похожий кейс был в России в 2015 году, когда Федеральная антимонопольная служба постановила, в частности, чтобы Google проинформировал российских пользователей о возможности деактивировать предустановленные приложения этой компании для замены их аналогичными продуктами других брендов. И это тоже было сделано по заявлению «Яндекса». Аналогичную жалобу российский IT-гигант подавал в том же году и в антимонопольный орган Евросоюза.

Сейчас на российском рынке «Яндекс» и другие IT-корпорации с российскими корнями получили преимущество. Власти обязали продавать в России устройства только с предустановленным отечественным софтом. Главным образом от этого выиграли Mail.ru и «Яндекс».
 
 
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Американский IT-гигант Google подал иски к Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Они будут рассматриваться в Верховном суде. Google не...
 
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