Google будет судиться с властями Беларуси из-за жалобы «Яндекса»









пишет Office Life, которому не нравятся предустановленные приложения Google на телефонах с ОС Android. Жалоба была подана еще в 2019 году, а решение по ней после долгого расследования было вынесено МАРТ в 2021 году. Все началось с жалобы «Яндекса»,Office Life, которому не нравятся предустановленные приложения Google на телефонах с ОС Android. Жалоба была подана еще в 2019 году, а решение по ней после долгого расследования было вынесено МАРТ в 2021 году.





Похожий кейс был в России в 2015 году, когда Федеральная антимонопольная служба постановила, в частности, чтобы Google проинформировал российских пользователей о возможности деактивировать предустановленные приложения этой компании для замены их аналогичными продуктами других брендов. И это тоже было сделано по заявлению «Яндекса». Аналогичную жалобу российский IT-гигант подавал в том же году и в антимонопольный орган Евросоюза.





Сейчас на российском рынке «Яндекс» и другие IT-корпорации с российскими корнями получили преимущество. Власти обязали продавать в России устройства только с предустановленным отечественным софтом. Главным образом от этого выиграли Mail.ru и «Яндекс».