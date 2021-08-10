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Минск пообещал принять адекватные меры в ответ на новые санкции США, Великобритании и Канады
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси "решительно осудил" принятые США, Великобританией и Канадой новые санкции в отношении республики, и пообещал принять "адекватные меры" в ответ на это.
"Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ", - заявили в МИД Беларуси во вторник.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили,
"Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры", - говорится в комментарии.
По мнению белорусской стороны, введя новые санкции эти страны "в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси".
"Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", - отмечается в комментарии МИД.
По его мнению, "единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси". "В ход идет весь арсенал методов "холодной войны" в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства".
9 августа США, Великобритания и Канада расширили санкции по Беларуси. Санкции США в частности, касаются госучреждений и ряда коммерческих компаний - всего 21 юрлицо. В список также попали 23 физлица - чиновники, силовики и бизнесмены. Пакет британских санкций включает торговые, финансовые меры, коснулись они и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Канадские меры налагают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансовым ресурсам.
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МИД Беларуси "решительно осудил" принятые США, Великобританией и Канадой новые санкции в отношении республики, и пообещал принять "адекватные меры" в ответ на это.
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