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Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

10.08.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство Латвии на заседании 10 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью
Источник: LETA

Режим будет действовать с 11 августа по 10 ноября, сообщает латвийская редакция новостного портала Delfi. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства для незамедлительного возвращения лиц, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси, передает БелаПАН.

На помощь пограничникам направлены армия и полиция. Им разрешено приказывать нелегалам отправляться назад в Беларусь, контролировать исполнение таких приказов, а также «производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты возвращались в Беларусь».

Правительство постановило, что на территории, где действует режим ЧС, структурные подразделения погранслужбы и другие учреждения «не принимают заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса».

Вместе с тем вооруженным силам надлежит обеспечить место и инфраструктуру для размещения нелегалов и лиц, которые прибыли из Беларуси и подали заявление на получение статуса беженца.

На прошлой неделе Латвия заявила о резком увеличении количества мигрантов, незаконно пересекающих границу с Беларусью. С 6 августа на границе задержали 283 человека, из них около 200 — за прошедшие сутки. Всего с начала 2021 года на латвийско-белорусской границе задержали 343 нарушителя.

Начальник погранслужбы Латвии Гунтис Пуятс в эфире латвийского телевидения утром 10 августа заявил: мигранты из Беларуси прибывают большими группами, что является признаком организованности. При этом многие из них «не знают, что прибыли в Латвию, а думают, что сразу попали в Германию».

Поток мигрантов, стремящихся пересечь границу с Латвией из Беларуси, увеличился после того, как Литва стала возвращать нелегалов на белорусскую территорию.

По данным Департамента статистики Литвы, количество задержанных нелегальных мигрантов всю прошлую неделю сокращалось: с рекордных 294 — 1 августа до 214 — 2-го, 36 — 3-го, 19 — 4-го и двух — 5 августа. С 6 по 9 августа ни один мигрант на границе не задержан, всех сразу разворачивали назад.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.112 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

 
 
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Правительство Латвии на заседании 10 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и...
 
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