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МИД Беларуси выступил с осуждением новых санкций. Они противоречат Уставу ООН и нормам международного права
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МИД Беларуси выступил с заявлением. В нем решительно осуждаются новые санкции Запада в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, а также обязательствами стран – инициаторов ограничительных мер в рамках ОБСЕ. В ведомстве сообщили, что белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых 9 августа США, Великобританией и Канадой ограничений и примет адекватные ответные меры.
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МИД Беларуси выступил с осуждением новых санкций. Они противоречат Уставу ООН и нормам международного права
Новости Беларуси. МИД Беларуси выступил с заявлением. В нем решительно осуждаются новые санкции Запада в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24...
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