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«Свекла подорожала на 263%, картофель — на 188%». Профсоюзы зафиксировали резкий рост цен на овощи в Беларуси

10.08.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.


Фото: Blizko.by. Изображение носит иллюстративный характер

— Растущие цены на овощи вызывают особую обеспокоенность. В Минске данные профсоюзного мониторинга показали рост цен только за июнь на свеклу — 263 %, картофель — 188 %. А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала и вовсе на 658 %, — цитируют Александра Щековича «Минск-Новости».
 
Он  также подчеркнул, что данной группы товаров в Беларуси производится значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее результаты практически каждого проведенного мониторинга фиксируют постоянное повышение цен. Из 50 позиций по 20 — цены в Минске выше, чем в остальных регионах, пишет blizko.by. 



 
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.
 
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