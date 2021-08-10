Витеблянка Кашеверова, осужденная за участие в протестах, просит ее помиловать





Юлия Кашеверова. Фото с личной страницы в соцсетях





сообщает сайт «Віцебская вясна» со ссылкой на отца девушки. Кашеверова, которая отбывает срок в колонии №4 в Гомеле , направила прошение о помиловании в так называемый «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского, об этомсайт «Віцебская вясна» со ссылкой на отца девушки.





пишет ННВ, что во время одного из протестных маршей осенью 2020 года на Московском проспекте она нанесла по милицейскому авто несколько ударов ногой. Прокурор просил наказать ее шестью годами лишения свободы. Витеблянку обвиняли в том,ННВ, что во время одного из протестных маршей осенью 2020 года на Московском проспекте она нанесла по милицейскому авто несколько ударов ногой. Прокурор просил наказать ее шестью годами лишения свободы.









Юлия Кашеверова (крайняя справа) во время акций протеста в Витебске. Фото Сергея Серебро





В итоге суд признал Юлию Кашеверову виновной в хулиганстве и приговорил ее к полутора годам колонии. Девушка пыталась опротестовать это решение, но апелляция была отклонена.





Правозащитники признали Юлию Кашеверову политзаключенной.