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Витеблянка Кашеверова, осужденная за участие в протестах, просит ее помиловать
Источник материала: Партизан
22-летняя политзаключенная из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам лишения свободы за пинок милицейского микроавтобуса, попросила о помиловании.
Юлия Кашеверова. Фото с личной страницы в соцсетях
Кашеверова, которая отбывает срок в колонии №4 в Гомеле, направила прошение о помиловании в так называемый «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского, об этом
Витеблянку обвиняли в том,
Юлия Кашеверова (крайняя справа) во время акций протеста в Витебске. Фото Сергея Серебро
В итоге суд признал Юлию Кашеверову виновной в хулиганстве и приговорил ее к полутора годам колонии. Девушка пыталась опротестовать это решение, но апелляция была отклонена.
Правозащитники признали Юлию Кашеверову политзаключенной.
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22-летняя политзаключенная из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам лишения свободы за пинок милицейского микроавтобуса, попросила о...
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