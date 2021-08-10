Подборка познавательных книг об удивительных животных

Знаете ли вы, что рыбы умеют голосовать, птицы используют подручные предметы как орудия труда, а бегемоты могут изготавливать солнцезащитный крем? Мир животных устроен очень сложно и интересно. И здорово, когда находятся люди, способные о нем доступно и увлекательно рассказать.

Мы составили подборку научно-популярных книг, которые могут перевернуть представление о тех, кто нас намного меньше, но быстрее и смелее. А прочитать или послушать книги можно в сервисе МТС Книги.

«Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных», Франс де Вааль

Действительно ли человек — единственное существо на Земле, обладающее интеллектом или мы просто слишком высокого мнения о себе? Опираясь на множество примеров, известный приматолог из Нидерландов рассказывает о наблюдениях и экспериментах, которые позволили отказаться ученым от главенствовавшего в науке скепсиса в отношении интеллекта и эмоций животных.

«Эти гениальные птицы», Дженнифер Акерман

Птицы не так просты, какими кажутся. Они умеют грустить, обманывать и манипулировать, дарить подарки и даже целоваться, чтобы утешить друг друга. А еще они очень быстро учатся пользоваться соседством человека: например, воруют пакетики с сахаром из кафе и черпают воду из водоемов курительными трубками и пластиковыми крышечками. Книга журналистки Дженнифер Акерман — увлекательный сборник поразительных фактов о пернатых, многие их которых способны по по-настоящему удивить.

«В тени человека», Джейн Гудолл

Абсолютная классика научно-популярной литературы: одна из первых книг британской исследовательницы, которая больше половины столетия изучала шимпанзе в их естественной среде обитания. Как ведут себя самки шимпанзе со своими детенышами и есть ли у обезьян подростковый возраст? Как устроена их иерархия? Что они едят и используют ли орудия труда? На эти и многие вопросы отвечает мировой бестселлер, переведенный на 48 языков и выдержавший огромное количество переизданий.

«Неожиданная правда о животных», Люси Кук

Гиены-феминистки, лоси-алкоголики и гиппопотамы, пользующиеся солнцезащитным кремом — чего только не вытворяют братья наши меньшие! Знаменитая британская писательница, зоолог и телеведущая собрала удивительную коллекцию историй о животных, акцент в которых сделан на их поведении. Каждую главу предваряет рассказ о забавных заблуждениях прошлого, а сама книга пронизана легким юмором и искренней любовью, с которой автор описывает своих персонажей.

«Что знает рыба. Внутренний мир наших подводных собратьев», Джонатан Бэлкомб

Рыбы составляют 60% всех известных позвоночных животных, но человечество до сих пор несправедливо считает, что сельди, окуни и тунцы умеют только смешно пучить глаза и живут исключительно ради ужина или рыбалки. На самом деле обитатели рек и океанов — очень сложные организмы, которые могут заботиться друг о друге, планировать будущее, впадать в депрессию, находиться в игривом настроении и даже устраивать голосования.