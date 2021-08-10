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«Мне не нравится, что происходит». Что говорят протестующие в Вильнюсе?
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они установили виселицу и бутафорскую колючую проволоку, скандируя: «Парламент – вон!»
Митингующие поджигали файеры, требуя отставки правительства. Они без стеснения всячески выражали недовольство ситуацией в стране. Из-за отказа делать прививку люди теряют работу и средства к существованию. По мнению протестующих, это прямое нарушение их гражданских прав.
Я привита, но приехала, потому что мне не нравится, что происходит. Я против того, чтобы люди сидели на карантине.
Граждане выступают против принудительной вакцинации, обязательного тестирования на COVID-19. Напомним, в Литве все еще действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии. Кроме того, власти намерены с сентября ввести жесткие ограничения для тех, кто отказался пройти иммунизацию.
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Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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