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«Мне не нравится, что происходит». Что говорят протестующие в Вильнюсе?

10.08.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они установили виселицу и бутафорскую колючую проволоку, скандируя: «Парламент – вон!»

«Мне не нравится, что происходит». Что говорят протестующие в Вильнюсе?

Митингующие поджигали файеры, требуя отставки правительства. Они без стеснения всячески выражали недовольство ситуацией в стране. Из-за отказа делать прививку люди теряют работу и средства к существованию. По мнению протестующих, это прямое нарушение их гражданских прав.

«Мне не нравится, что происходит». Что говорят протестующие в Вильнюсе?

Я привита, но приехала, потому что мне не нравится, что происходит. Я против того, чтобы люди сидели на карантине.

«Мне не нравится, что происходит». Что говорят протестующие в Вильнюсе?

Граждане выступают против принудительной вакцинации, обязательного тестирования на COVID-19. Напомним, в Литве все еще действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии. Кроме того, власти намерены с сентября ввести жесткие ограничения для тех, кто отказался пройти иммунизацию.

 
 
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Новости Литвы. У стен литовского парламента развернулась масштабная акция протеста. На нее вышло около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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