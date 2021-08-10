МИД Украины вызвал поверенного в делах Беларуси из-за «недопустимых заявлений Лукашенко»

В связи с последними высказываниями Александра Лукашенко в адрес Украины Министерство иностранных дел этой страны вызвало временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева.





Ему выражен «решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции», передает БелаПАН .

«Прежде всего белорусского дипломата предостерегли, что высказанная А.Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначна соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями», — сообщает МИД. Подобными заявлениями «он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права».

Кроме того, Киев «запросил пояснения слов А.Лукашенко, которые могут свидетельствовать о все ж таки допуске белорусской стороной на свою территорию самоназначенных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича». «В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, которым этот факт категорически опровергается», — отмечается в заявлении.

Как «безответственную и далекую от реалий пропаганду» украинский МИД расценивает «риторику А.Лукашенко о "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси». «Очевидно, это продукт искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении А.Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

«Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А.Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси», — уверен официальный Киев.

«В Украине также обратили внимание на угрозы А.Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь В.Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова — проявление слабости Беларуси, а не демонстрация силы. Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него — проигрышная ставка», — подчеркивается в заявлении украинского МИД.

9 августа на пресс-конференции Лукашенко сообщил, что готов признать Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

Он также заявил, что в Минск приезжали представители «прокуратуры» т.н. луганской народной республики, которые допросили Романа Протасевича. Ранее «прокуратура ЛНР» сообщила, что допрашивала блогера, однако Следственный комитет в лице его председателя Дмитрия Горы заявил, что запросов из-за границы на проведение процессуальных действий с Протасевичем не поступало. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае подтверждения информации о допросе Протасевича сепаратистами «будет больно Александру Лукашенко».

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке на украинской территории боевиков, которых затем будто бы отправляют в Беларусь. Такие заявления, отметил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси, от драматических событий, начавшихся там в прошлом году и продолжающихся до сих пор. «Надеемся, что не будет недружественных шагов относительно Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — сказал официальный представитель украинского президента.