Токсичные люди в коллективе что делать

Источник материала: ProBusiness

1 октября в Минске в Falcon Arena «Про бизнес» организует HI-TECH FORUM , посвященный актуальным вопросам трансформации бизнеса в нынешних условиях. Генеральный партнер события — Банк БелВЭБ . Cреди cпикеров — бизнес-тренер и практик в области управления персоналом, самый популярный спикер образовательных конференций «Про бизнес» (по отзывам участников) Вероника Коппек. На форуме в ее выступлении речь пойдет о том, как трансформируются отношения между людьми в компании сейчас. Почему формула «ничего личного, только бизнес» больше не работает. Что критически важно учитывать владельцам и руководителям бизнеса, чтобы не растерять свою команду.

А пока мы собрали несколько цитат Вероники из ее прошлых выступлений — о токсичных людях в коллективе, о том, как работать с такими коллегами, подчиненными и руководителями и почему вообще человек становится токсичным. Полагаем, в этих мыслях вы найдете полезное для себя.



Вероника Коппек. Фото: «Здесь и сейчас»

Кто такой токсичный человек и почему он таким становится?

Начальник, проверяющий каждую запятую в отчетах подчиненных, унижающий и обесценивающий их один на один или, того хуже, публично, коллеги, которые распускают сплетни, выливают на окружающих нескончаемые потоки негатива или всеми правдами и неправдами выпрашивают похвалу… Термин «токсичность», применимый к общению и людям, появился не так давно. В 2018 году его назвали словом года в Оксфордском словаре. Четкой трактовки термина нет, но обычно предлагается лишь перечисление признаков характера и поведения людей, которых другие называют токсичными.

«Токсичный — это человек, который отравляет здоровую атмосферу в команде, убивает желание работать или общаться», — такое определение вывела за годы своей практики сама Вероника Коппек.

Недостаток адекватной обратной связи создает благоприятную среду для проявления токсичного поведения, считает эксперт. Когда в команде находится человек, который не выкладывается так, как другие, занимается нерабочими делами, избегает ответственности, имитирует бурную деятельность, ноет, ставит себя выше других, проявляет агрессию, распускает слухи, критикует — это демотивирует других. И если ничего не делать, команда может разрушиться.



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Причин, почему человек становится токсичным, по словам Вероники Коппек, может быть несколько:

Обида — на руководителя, на весь коллектив или значительную часть. Человек, пребывая в команде, не чувствует себя частью ее

— на руководителя, на весь коллектив или значительную часть. Человек, пребывая в команде, не чувствует себя частью ее Зависть — по отношению к коллегам, руководителю, иногда даже подчиненным

— по отношению к коллегам, руководителю, иногда даже подчиненным Несоответствие ожиданиям : люди, пришедшие в компанию, недовольны ею, тоскуют по предыдущему месту работы, чувствуют себя обманутыми, разочарованными

: люди, пришедшие в компанию, недовольны ею, тоскуют по предыдущему месту работы, чувствуют себя обманутыми, разочарованными Попытка привлечь внимание . Так иногда бывает у детей: человек не может обратить на себя внимание по-хорошему, адекватным способом — и выбирает путь стать проблемой и раздражителем

. Так иногда бывает у детей: человек не может обратить на себя внимание по-хорошему, адекватным способом — и выбирает путь стать проблемой и раздражителем Недостаток компетенций : сотрудник не понимает, как решить проблему, и ведет себя показательно неадекватно

: сотрудник не понимает, как решить проблему, и ведет себя показательно неадекватно Отсутствие обратной связи . Порой человек просто не знает, что окружение считает его токсичным и с трудом уживается с ним в коллективе — ему об этом просто не говорят.

. Порой человек просто не знает, что окружение считает его токсичным и с трудом уживается с ним в коллективе — ему об этом просто не говорят. Индивидуальные особенности, свойство характера: иногда людям просто не хватает социальных навыков для адекватного взаимодействия в коллективе.

В чем проявляется токсичное поведение?

Эгоизм — демонстративный и махровый: он сфокусирован только на своих интересах, собственной выгоде, комфорте. Хуже всего, если так ведет себя руководитель — да еще и злоупотребляет этим.

— демонстративный и махровый: он сфокусирован только на своих интересах, собственной выгоде, комфорте. Хуже всего, если так ведет себя руководитель — да еще и злоупотребляет этим. Неуважение : коллега часто проявляет хамство и грубость, агрессию в адрес других людей, высмеивает, подкалывает. Правда, отмечает эксперт, существуют компании, где неуважение — часть корпоративной культуры, норма. Но и в таком коллективе могут быть люди, которых такое обращение может полностью выбить из колеи. «Если в таком коллективе есть один человек, для которого это не норма, — это становится проблемой. Но только его одного», — поясняет Вероника Коппек.

: коллега часто проявляет хамство и грубость, агрессию в адрес других людей, высмеивает, подкалывает. Правда, отмечает эксперт, существуют компании, где неуважение — часть корпоративной культуры, норма. Но и в таком коллективе могут быть люди, которых такое обращение может полностью выбить из колеи. «Если в таком коллективе есть один человек, для которого это не норма, — это становится проблемой. Но только его одного», — поясняет Вероника Коппек. Эмоциональность / истеричность : человек плохо контролирует свои негативные эмоции, преувеличивает проблемы, везде ищет подвох.

: человек плохо контролирует свои негативные эмоции, преувеличивает проблемы, везде ищет подвох. Тотальное недовольство, крайний пессимизм : член команды постоянно жалуется, все воспринимает в штыки, крайне негативно отзывается о коллегах и компании.

: член команды постоянно жалуется, все воспринимает в штыки, крайне негативно отзывается о коллегах и компании. «Я всегда прав» : коллега спорит по любому поводу, старается доказать свою правоту, а не прийти к согласию, не принимает альтернативную точку зрения.

: коллега спорит по любому поводу, старается доказать свою правоту, а не прийти к согласию, не принимает альтернативную точку зрения. Неконструктивная критика : любит оценивать других и указывать им на недостатки

: любит оценивать других и указывать им на недостатки Высокомерие : использует любой повод, чтобы продемонстрировать свое превосходство — в том числе, за счет других.

: использует любой повод, чтобы продемонстрировать свое превосходство — в том числе, за счет других. Безответственность : всегда перекладывает вину на других, не признает своих ошибок, постоянно в роли жертвы.

: всегда перекладывает вину на других, не признает своих ошибок, постоянно в роли жертвы. Провоцирует конфликты : сталкивает людей лбами, распространяет слухи и сплетни, усугубляет проблемы.

: сталкивает людей лбами, распространяет слухи и сплетни, усугубляет проблемы. Обесценивает: убивает мотивацию, заставляет усомниться в себе, в успехе, побуждает опустить руки.

Что делать, если токсичный… вы

Если вас обвиняют в токсичности попробуйте разобраться в причинах такого к вам отношения — и изменить его, советует эксперт.

Уточните и конкретизируйте для себя, в чем, с точки зрения коллег, проявляется ваша токсичность

Подумайте, что запускает такое поведение с вашей стороны (на что вы реагируете?)

с вашей стороны (на что вы реагируете?) Обменяйтесь пожеланиями друг к другу

пожеланиями друг к другу Опирайтесь на достигнутые договоренности

Вот несколько советов, которые помогает человеку переключиться из негатива в конструктив:

дышите

возьмите паузу

подумайте о последствиях

поищите альтернативу

выскажитесь о своих проблемах в контролируемых / безопасных условиях: это может быть встреча с HR, психологом, коучем.

Если токсичны — с вами

Что делать, если токсичное поведение демонстрирует коллега?

Для начала дайте ему конструктивную обратную связь — помните, что человек может даже не знать о ваших чувствах

Честно говорите о своих эмоциях и реакциях

Предложите помощь, спросите, что вы можете сделать для него/нее

Предупредите о том, как будете действовать, если он/она продолжит в том же духе

Будьте последовательны.

А теперь — несколько советов эксперта, как делать точно не стоит:

Не накапливайте негатив

Не отвечайте тем же

Не вовлекайте в ваш конфликт других людей

Не позволяйте токсичному коллеге получать выгоду от такого поведения

Не забывайте о том, что вы можете влиять на собственные реакции.

Как работать с токсичным руководителем

Ваш руководитель токсичен, если:

— ваша самооценка в процессе работы с ним снижается

— у вас динамически пропадает желание работать, опускаются руки (это происходит постоянно, не стоит путать с разовыми последствиями рабочих неприятных разговоров)

— вы зацикливаетесь на словах или событиях, связанных с этим человеком

— незаметно для себя вы начинаете копировать его поведение

— стараетесь избегать общения с ним, свести к минимуму контакты

— все ваши ожидания от руководителя — негативные

— вы слишком часто и много говорите об этом человеке.



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Но и с токсичным руководителем можно работать и налаживать отношения. Для этого, по рекомендации Вероники Коппек, вам придется:

Проанализировать : что предшествует токсичному поведению руководителя

: что предшествует токсичному поведению руководителя Понаблюдать за его поведением в общении с другими людьми: если есть разница — с вами он ведет себя так, с другими иначе, — попробуйте понять ее причину

за его поведением в общении с другими людьми: если есть разница — с вами он ведет себя так, с другими иначе, — попробуйте понять ее причину Изменить свое поведение: попробуйте в рабочих вопросах действовать по-другому, не так, как привыкли вы и руководитель

свое поведение: попробуйте в рабочих вопросах действовать по-другому, не так, как привыкли вы и руководитель Попробуйте предвосхищать его реакции или слова. Техника «Я знаю, что вы сейчас будете на меня орать…», как правило, обезоруживает

его реакции или слова. Техника «Я знаю, что вы сейчас будете на меня орать…», как правило, обезоруживает Дайте ему конструктивную обратную связь, расскажите о своих чувствах и сложностях, используя для этого подходящий момент.

Советы руководителю — Никогда не выплескивайте на подчиненных свой гнев и плохое настроение. Причины почему руководители ведут себя так: одни просто не умеют владеть собой, другие считают, что это придает ускорение сотрудникам, третьи не видят границы между бытовым и деловым общением. Помните о последствиях: обиженные и униженные сотрудники склонны к мести — от «итальянской забастовки» до преднамеренного ущерба интересам компании. Вместо такого поведения эксперт предлагает следующее: Научиться управлять своими эмоциями. «Например, мне взять себя в руки очень помогает прогулка или написание письма, которое я не отправляю»

Не общаться с сотрудниками «под горячую руку» (лучше выдержать паузу), держать себя в рамках делового общения

Извиниться, когда не сдержался. Заметила, что это даже укрепляет отношения — конечно, если делать всё искренне и не злоупотреблять.

Что делать с токсичностью в коллективе?

По словам Вероники Коппек, есть несколько стандартных способов, которые используют для решения проблемы (но они не всегда хороши):

Избегание токсичного коллеги

токсичного коллеги Приспособление к такому человеку и его поведению в коллективе

к такому человеку и его поведению в коллективе Увольнение — если ничего не помогает и стало совсем невыносимо.

Эксперт советует попробовать альтернативные решения, которые, исходя из ее опыта, могут неплохо работать:

Для определения уровня токсичности и динамики используйте метод оценки 360 градусов (метод, при котором опрашиваются руководители, коллеги, подчиненные сотрудника, все, кто постоянно взаимодействует с ним в работе. По результатам оцениваются компетенции и качества сотрудника, то, насколько он/она соответствует занимаемой должности - Прим. ред.)

(метод, при котором опрашиваются руководители, коллеги, подчиненные сотрудника, все, кто постоянно взаимодействует с ним в работе. По результатам оцениваются компетенции и качества сотрудника, то, насколько он/она соответствует занимаемой должности - Прим. ред.) Попробуйте «метод желтых карточек» . Веронике рассказал об этом методе один из руководителей компании. Вот в чем его суть: каждому сотруднику выдаются именные карточки, в которых написано, что не принято делать в компании — например, повышать голос, переходить на личности, оскорблять, унижать и т.д. Если кто-то так делает в отношении одного из сотрудников, тот имеет право показать ему желтую карточку — и сдать ее в бухгалтерию. За моральный ущерб пострадавшему сотруднику будет выплачена денежная компенсация из зарплаты обидчика. Конечно, в этой истории есть ряд нюансов в реализации, но карточки помогли отслеживать агрессоров и динамику проявления токсичности в компании.

. Веронике рассказал об этом методе один из руководителей компании. Вот в чем его суть: каждому сотруднику выдаются именные карточки, в которых написано, что не принято делать в компании — например, повышать голос, переходить на личности, оскорблять, унижать и т.д. Если кто-то так делает в отношении одного из сотрудников, тот имеет право показать ему желтую карточку — и сдать ее в бухгалтерию. За моральный ущерб пострадавшему сотруднику будет выплачена денежная компенсация из зарплаты обидчика. Конечно, в этой истории есть ряд нюансов в реализации, но карточки помогли отслеживать агрессоров и динамику проявления токсичности в компании. «Метод метательных предметов» : всем членам команды раздают, например, поролоновые шарики, которые можно бросить в бубнящего и токсичного коллегу. Тем самым мы как бы говорим ему: «Хватит, заткнись!» — ведь сказать это в жизни намного сложнее и не всегда уместно, а шарик может сделать это за вас. Этот метод придумала для себя одна рабочая команда во время тренинга. Все сотрудники проголосовали за такую форму обратной связи — поэтому приняли ее как приемлемую.

: всем членам команды раздают, например, поролоновые шарики, которые можно бросить в бубнящего и токсичного коллегу. Тем самым мы как бы говорим ему: «Хватит, заткнись!» — ведь сказать это в жизни намного сложнее и не всегда уместно, а шарик может сделать это за вас. Этот метод придумала для себя одна рабочая команда во время тренинга. Все сотрудники проголосовали за такую форму обратной связи — поэтому приняли ее как приемлемую. Предложите проблемному сотруднику поработать с коучем. Вероника Коппек относит этот метод к нестандартным, так как он очень редко используется — хотя, считает эксперт, является едва ли не самым эффективным.

Совет руководителю — Вспомните, был ли у вас собственный опыт, когда вы испытывали реальный страх перед своим руководителем? Потные ладони, ватные ноги и сердце колотится… Были ли у вас моменты, когда вы шли на работу, каждый день ожидая, что вас уволят? Если нет, то тогда вам своих сотрудников не понять. Я видела людей, которые живут в этом страхе годами. И привыкают к этому чувству, — говорит Вероника Коппек. — Страх подтачивает их здоровье, лишает энергии и чувства собственного достоинства, снижает самооценку, разрушает личность, блокирует интеллектуальные и творческие способности. Что делать? Разрешить ошибаться и научить извлекать уроки из ошибок (большую часть жизненного и профессионального опыта мы приобретаем именно так)

Поддерживать и воодушевлять

Давать четкие ориентиры, правильно ставить задачи Почувствуйте разницу в посылах: «Теперь ты знаешь, что так не стоит делать. В следующий раз сделаешь правильно» или «Я так и знал, что ты все испортишь»; «Я тебе доверяю, поэтому сделай так, как считаешь нужным» или «Я не прошу тебя думать, делай как я сказал. Или ты и этого не можешь?». Это не значит, что вы не можете применять санкции к сотрудникам, если они предусмотрены, но гораздо важнее, какой вывод сотрудник сделает из своих ошибок и неудач.