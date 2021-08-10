Токсичные люди в коллективе что делать

1 октября в Минске в Falcon Arena «Про бизнес» организует HI-TECH FORUM, посвященный актуальным вопросам трансформации бизнеса в нынешних условиях. Генеральный партнер события — Банк БелВЭБ. Cреди cпикеров — бизнес-тренер и практик в области управления персоналом, самый популярный спикер образовательных конференций «Про бизнес» (по отзывам участников) Вероника Коппек. На форуме в ее выступлении речь пойдет о том, как трансформируются отношения между людьми в компании сейчас. Почему формула «ничего личного, только бизнес» больше не работает. Что критически важно учитывать владельцам и руководителям бизнеса, чтобы не растерять свою команду.
А пока мы собрали несколько цитат Вероники из ее прошлых выступлений — о токсичных людях в коллективе, о том, как работать с такими коллегами, подчиненными и руководителями и почему вообще человек становится токсичным. Полагаем, в этих мыслях вы найдете полезное для себя.
Кто такой токсичный человек и почему он таким становится?
Начальник, проверяющий каждую запятую в отчетах подчиненных, унижающий и обесценивающий их один на один или, того хуже, публично, коллеги, которые распускают сплетни, выливают на окружающих нескончаемые потоки негатива или всеми правдами и неправдами выпрашивают похвалу… Термин «токсичность», применимый к общению и людям, появился не так давно. В 2018 году его назвали словом года в Оксфордском словаре. Четкой трактовки термина нет, но обычно предлагается лишь перечисление признаков характера и поведения людей, которых другие называют токсичными.
«Токсичный — это человек, который отравляет здоровую атмосферу в команде, убивает желание работать или общаться», — такое определение вывела за годы своей практики сама Вероника Коппек.
Недостаток адекватной обратной связи создает благоприятную среду для проявления токсичного поведения, считает эксперт. Когда в команде находится человек, который не выкладывается так, как другие, занимается нерабочими делами, избегает ответственности, имитирует бурную деятельность, ноет, ставит себя выше других, проявляет агрессию, распускает слухи, критикует — это демотивирует других. И если ничего не делать, команда может разрушиться.
Причин, почему человек становится токсичным, по словам Вероники Коппек, может быть несколько:
Обида — на руководителя, на весь коллектив или значительную часть. Человек, пребывая в команде, не чувствует себя частью ее
Зависть — по отношению к коллегам, руководителю, иногда даже подчиненным
Несоответствие ожиданиям: люди, пришедшие в компанию, недовольны ею, тоскуют по предыдущему месту работы, чувствуют себя обманутыми, разочарованными
Попытка привлечь внимание. Так иногда бывает у детей: человек не может обратить на себя внимание по-хорошему, адекватным способом — и выбирает путь стать проблемой и раздражителем
Недостаток компетенций: сотрудник не понимает, как решить проблему, и ведет себя показательно неадекватно
Отсутствие обратной связи. Порой человек просто не знает, что окружение считает его токсичным и с трудом уживается с ним в коллективе — ему об этом просто не говорят.
Индивидуальные особенности, свойство характера: иногда людям просто не хватает социальных навыков для адекватного взаимодействия в коллективе.
В чем проявляется токсичное поведение?
Эгоизм — демонстративный и махровый: он сфокусирован только на своих интересах, собственной выгоде, комфорте. Хуже всего, если так ведет себя руководитель — да еще и злоупотребляет этим.
Неуважение: коллега часто проявляет хамство и грубость, агрессию в адрес других людей, высмеивает, подкалывает. Правда, отмечает эксперт, существуют компании, где неуважение — часть корпоративной культуры, норма. Но и в таком коллективе могут быть люди, которых такое обращение может полностью выбить из колеи. «Если в таком коллективе есть один человек, для которого это не норма, — это становится проблемой. Но только его одного», — поясняет Вероника Коппек.
Эмоциональность / истеричность: человек плохо контролирует свои негативные эмоции, преувеличивает проблемы, везде ищет подвох.
Тотальное недовольство, крайний пессимизм: член команды постоянно жалуется, все воспринимает в штыки, крайне негативно отзывается о коллегах и компании.
«Я всегда прав»: коллега спорит по любому поводу, старается доказать свою правоту, а не прийти к согласию, не принимает альтернативную точку зрения.
Неконструктивная критика: любит оценивать других и указывать им на недостатки
Высокомерие: использует любой повод, чтобы продемонстрировать свое превосходство — в том числе, за счет других.
Безответственность: всегда перекладывает вину на других, не признает своих ошибок, постоянно в роли жертвы.
Провоцирует конфликты: сталкивает людей лбами, распространяет слухи и сплетни, усугубляет проблемы.
Обесценивает: убивает мотивацию, заставляет усомниться в себе, в успехе, побуждает опустить руки.
Что делать, если токсичный… вы
Если вас обвиняют в токсичности попробуйте разобраться в причинах такого к вам отношения — и изменить его, советует эксперт.
Уточните и конкретизируйте для себя, в чем, с точки зрения коллег, проявляется ваша токсичность
Подумайте, что запускает такое поведение с вашей стороны (на что вы реагируете?)
Обменяйтесь пожеланиями друг к другу
Опирайтесь на достигнутые договоренности
Вот несколько советов, которые помогает человеку переключиться из негатива в конструктив:
дышите
возьмите паузу
подумайте о последствиях
поищите альтернативу
выскажитесь о своих проблемах в контролируемых / безопасных условиях: это может быть встреча с HR, психологом, коучем.
Если токсичны — с вами
Что делать, если токсичное поведение демонстрирует коллега?
Для начала дайте ему конструктивную обратную связь — помните, что человек может даже не знать о ваших чувствах
Честно говорите о своих эмоциях и реакциях
Предложите помощь, спросите, что вы можете сделать для него/нее
Предупредите о том, как будете действовать, если он/она продолжит в том же духе
Будьте последовательны.
А теперь — несколько советов эксперта, как делать точно не стоит:
Не накапливайте негатив
Не отвечайте тем же
Не вовлекайте в ваш конфликт других людей
Не позволяйте токсичному коллеге получать выгоду от такого поведения
Не забывайте о том, что вы можете влиять на собственные реакции.
Как работать с токсичным руководителем
Ваш руководитель токсичен, если:
— ваша самооценка в процессе работы с ним снижается
— у вас динамически пропадает желание работать, опускаются руки (это происходит постоянно, не стоит путать с разовыми последствиями рабочих неприятных разговоров)
— вы зацикливаетесь на словах или событиях, связанных с этим человеком
— незаметно для себя вы начинаете копировать его поведение
— стараетесь избегать общения с ним, свести к минимуму контакты
— все ваши ожидания от руководителя — негативные
— вы слишком часто и много говорите об этом человеке.
Но и с токсичным руководителем можно работать и налаживать отношения. Для этого, по рекомендации Вероники Коппек, вам придется:
Проанализировать: что предшествует токсичному поведению руководителя
Понаблюдать за его поведением в общении с другими людьми: если есть разница — с вами он ведет себя так, с другими иначе, — попробуйте понять ее причину
Изменить свое поведение: попробуйте в рабочих вопросах действовать по-другому, не так, как привыкли вы и руководитель
Попробуйте предвосхищать его реакции или слова. Техника «Я знаю, что вы сейчас будете на меня орать…», как правило, обезоруживает
Дайте ему конструктивную обратную связь, расскажите о своих чувствах и сложностях, используя для этого подходящий момент.
Советы руководителю
— Никогда не выплескивайте на подчиненных свой гнев и плохое настроение. Причины почему руководители ведут себя так: одни просто не умеют владеть собой, другие считают, что это придает ускорение сотрудникам, третьи не видят границы между бытовым и деловым общением. Помните о последствиях: обиженные и униженные сотрудники склонны к мести — от «итальянской забастовки» до преднамеренного ущерба интересам компании.
Вместо такого поведения эксперт предлагает следующее:
Научиться управлять своими эмоциями. «Например, мне взять себя в руки очень помогает прогулка или написание письма, которое я не отправляю»
Не общаться с сотрудниками «под горячую руку» (лучше выдержать паузу), держать себя в рамках делового общения
Извиниться, когда не сдержался. Заметила, что это даже укрепляет отношения — конечно, если делать всё искренне и не злоупотреблять.
Что делать с токсичностью в коллективе?
По словам Вероники Коппек, есть несколько стандартных способов, которые используют для решения проблемы (но они не всегда хороши):
Избегание токсичного коллеги
Приспособление к такому человеку и его поведению в коллективе
Увольнение — если ничего не помогает и стало совсем невыносимо.
Эксперт советует попробовать альтернативные решения, которые, исходя из ее опыта, могут неплохо работать:
Для определения уровня токсичности и динамики используйте метод оценки 360 градусов (метод, при котором опрашиваются руководители, коллеги, подчиненные сотрудника, все, кто постоянно взаимодействует с ним в работе. По результатам оцениваются компетенции и качества сотрудника, то, насколько он/она соответствует занимаемой должности - Прим. ред.)
Попробуйте «метод желтых карточек». Веронике рассказал об этом методе один из руководителей компании. Вот в чем его суть: каждому сотруднику выдаются именные карточки, в которых написано, что не принято делать в компании — например, повышать голос, переходить на личности, оскорблять, унижать и т.д. Если кто-то так делает в отношении одного из сотрудников, тот имеет право показать ему желтую карточку — и сдать ее в бухгалтерию. За моральный ущерб пострадавшему сотруднику будет выплачена денежная компенсация из зарплаты обидчика. Конечно, в этой истории есть ряд нюансов в реализации, но карточки помогли отслеживать агрессоров и динамику проявления токсичности в компании.
«Метод метательных предметов»: всем членам команды раздают, например, поролоновые шарики, которые можно бросить в бубнящего и токсичного коллегу. Тем самым мы как бы говорим ему: «Хватит, заткнись!» — ведь сказать это в жизни намного сложнее и не всегда уместно, а шарик может сделать это за вас. Этот метод придумала для себя одна рабочая команда во время тренинга. Все сотрудники проголосовали за такую форму обратной связи — поэтому приняли ее как приемлемую.
Предложите проблемному сотруднику поработать с коучем. Вероника Коппек относит этот метод к нестандартным, так как он очень редко используется — хотя, считает эксперт, является едва ли не самым эффективным.
Совет руководителю
— Вспомните, был ли у вас собственный опыт, когда вы испытывали реальный страх перед своим руководителем? Потные ладони, ватные ноги и сердце колотится… Были ли у вас моменты, когда вы шли на работу, каждый день ожидая, что вас уволят? Если нет, то тогда вам своих сотрудников не понять. Я видела людей, которые живут в этом страхе годами. И привыкают к этому чувству, — говорит Вероника Коппек. — Страх подтачивает их здоровье, лишает энергии и чувства собственного достоинства, снижает самооценку, разрушает личность, блокирует интеллектуальные и творческие способности.
Что делать?
Разрешить ошибаться и научить извлекать уроки из ошибок (большую часть жизненного и профессионального опыта мы приобретаем именно так)
Поддерживать и воодушевлять
Давать четкие ориентиры, правильно ставить задачи
Почувствуйте разницу в посылах: «Теперь ты знаешь, что так не стоит делать. В следующий раз сделаешь правильно» или «Я так и знал, что ты все испортишь»; «Я тебе доверяю, поэтому сделай так, как считаешь нужным» или «Я не прошу тебя думать, делай как я сказал. Или ты и этого не можешь?».
Это не значит, что вы не можете применять санкции к сотрудникам, если они предусмотрены, но гораздо важнее, какой вывод сотрудник сделает из своих ошибок и неудач.
На HI-TECH Forum в Минске вместе с Вероникой Коппек также выступят Андрей Курпатов, Владимир Тарасов и другие известные спикеры. Подробнее о форуме — здесь.