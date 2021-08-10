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«Мы постараемся сделать проекты интерактивными». Каким будет 28-й День белорусской письменности в Копыле?

10.08.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Копыль в разгаре приготовлений к празднику. В сентябре там пройдет 28-й День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы постараемся сделать проекты интерактивными». Каким будет 28-й День белорусской письменности в Копыле?

В Минске организаторы обсудили творческую концепцию фестивальной программы. Наследие Франциска Скорины и ответ на вызов времени. Одной из главных точек праздника станет павильон «Единство». Впервые пройдет интерактивный пешеходный квест «Капыльскі рог». В форуме примут участие известные и начинающие литераторы. Озвучат имя победителя национального литературного конкурса. День белорусской письменности предварит научно-просветительская экспедиция «Дорогами святыни».

«Мы постараемся сделать проекты интерактивными». Каким будет 28-й День белорусской письменности в Копыле?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Сам День белорусской письменности пройдет у нас под единым концептуальным, тематическим направлением – День белорусской письменности, День единства. В силу того, что мы будем праздновать День белорусской письменности в преддверии 17 сентября, Дня единства, я искренне надеюсь, что проекты, которые мы презентуем, будут яркими и интересными. Мы постараемся сделать их не просто информативными, но и интерактивными, которые позволят события тех лет, которые мы сегодня заложили в основу этого праздника, сделать интересными как для молодежи, так и для людей, которые знают не понаслышке об этом дне.

«Мы постараемся сделать проекты интерактивными». Каким будет 28-й День белорусской письменности в Копыле?

Традиционно День письменности проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. На разных этапах Копыль был в этом списке прославленных мест земли белорусской. Напомнит об этом сентябрьский праздник.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Копыль в разгаре приготовлений к празднику. В сентябре там пройдет 28-й День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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