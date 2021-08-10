Романчук: «Герои Беларуси. Мерзавцы для совка»

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Независимый экономист Ярослав Романчук – о том, как известные белорусы, гордость нации, для властей превратились в предателей.





Светлана Алексиевич, Нобелевский лауреат, гордость всего мира. Слава Беларуси. Ценнейший вклад в бренд «Беларусь». Для Александра Лукашенко она — предатель и мерзавка. Её книги читает весь мир, а из школьной программы в родной Беларуси её убрали, — пишет Ярослав Романчук. — Александра Герасименя. Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр.

Гордость белорусского плавания. Адвокат здорового образа жизни и Беларуси. Для Лукашенко она — предатель и мерзавка.

Дарья Домрачева, единственная в истории женского биатлона четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Гордость белорусского спорта. Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр. В Беларуси — не у дел. Не изгой, но близко к этому.

Владимир Некляев — белорусский поэт и прозаик, известный, признанный во всём мире. Несёт славу Беларуси, поёт ей прекрасные песни. Для Лукашенко он — мерзавец и предатель.

Виктор Кислый, основатель компании Wargaming. Прославил Беларусь своими игровыми продуктами. Человек входит в мировую элиту бизнеса. В Беларусь — ни ногой. Слишком высоки риски потери свободы/собственности. В своей родной стране не востребован.

Экономистом и профессиональным управленцем его в вертикали власти, скорее всего, не считают, потому как колхозом не руководил, зябь не поднимал, битву за урожай не поддерживал.

Виктор Прокопеня, основатель инвестиционной компании VP Capital. Авторитет в мировом секторе IT. Один из ведущих спикеров, тренеров, тьютеров в сфере IT. Человек входит в мировую элиту бизнеса. В Беларусь — ни ногой. Слишком высоки риски потери свободы/собственности.

Сергей Гвардейцев, основатель компании Itransition, крупнейший разработчик программных продуктов, давно и прочно присутствует в Global Outsourcing 100 и Software 500.Укрепляет репутацию Беларуси. Активный участник современных, прибыльных рынков. В Беларусь — ни ногой. Слишком высоки риски потери свободы/собственности.

Никита Микадо, сооснователь PandaDoc, Quote Roller. Делают инновационные продукты для всего мира. Постоянно в престижных рейтингах. Несёт славу белорусам и Беларуси. Для Лукашенко — мерзавец и враг.

Маргарита Левчук, белорусская оперная певица, солистка Большого театра Беларуси. Выступает на сценах ведущих европейских оперных театров. Прославляет Беларусь. Голосом, красотой и страстью. Для АЛукашенко она — мерзавка и предатель.

Аркадий Добкин, глава флагманской компании EPAM. Учредители корнями из Беларуси. Котируется на фондовой площадке Америки. Стоит ~$35 млрд. Это почти 60% ВВП Беларуси. Мощная сетевая структура глобального рынка.

EPAM для поддержки репутации Беларуси, как высокотехнологичной, умной страны сделал больше, чем все органы власти вместе взятые. Для Лукашенко Аркадий Добкин — мерзавец и предатель. Об этом мы узнали 9 августа.

Десятки тысяч белорусов по всему миру создают уникальные продукты, руководят бизнесами, проектами, лабораториями, коллективами. Они пишут книги, делают уникальные фото, создают шедевры в самых разных сферах искусства.

Они несут славу нашей любимой Беларуси через инновационные продукты в науке и технологиях, образовании и управлении. Они живут и работают вне родной Беларуси. Они платят налоги не в белорусский бюджет.

Десятки тысяч рабочих мест они создают не для белорусов. Их дети не связывают своё будущее с Беларусью. Потому что Лукашенко и К считают их мерзавцами и предателями. А вы?