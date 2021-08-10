На дорогах Минска с начала года травмированы 54 несовершеннолетних, один погиб

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года на дорогах столицы травмированы 54 несовершеннолетних, 1 погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 11 по 18 августа Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Берегите детей!". В период акции особое внимание будет уделено организации работы по профилактике нарушений ПДД, контролю состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения вблизи школ, обеспечению действенного контроля за выполнением водителями правил перевозки детей в транспортном средстве", - рассказали в ГАИ.

Период окончания школьных каникул и начало учебного года характеризуется наличием ряда угроз обеспечения безопасности детей на дорогах. Одним из основных рисков является увеличение интенсивности движения автотранспорта вблизи школ, обусловленное активным использованием родителями личных автомобилей. За время каникул дети в той или иной мере утрачивают навыки безопасного поведения на дороге.

В ГАИ напомнили, что в соответствии с п.178 правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси. Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

В соответствии с п.181.6 ПДД запрещается перевозить детей на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля.-0-