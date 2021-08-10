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Минск: Действия Киева ведут к кризису в отношениях
Источник материала: Партизан
Белорусский дипломат выразил надежду на улучшение отношений с Украиной Украинский и белорусский дипломаты обсудили отношения между странами. В Минске выразили обеспокоенность действиями Киева.
Фото: hvylya.net
Посольство Беларуси в Украине сообщило во вторник, 10 августа, детали беседы временного поверенного Кирилла Камышева с директором Второго территориального департамента МИД Украины Василием Зваричем.
"В ходе встречи обсуждено текущее состояние белорусско-украинских отношений. На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Отмечается,
Как сообщалось, временного поверенного Беларуси в Украине в МИД вызвали из-за заявлений Александра Лукашенко.
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Белорусский дипломат выразил надежду на улучшение отношений с Украиной Украинский и белорусский дипломаты обсудили отношения между странами. В Минске выразили...
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