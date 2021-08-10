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Северинец: в вузах жуткий недобор на платную форму обучения

10.08.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовый отъезд белорусов за границу сильно сказывается на работе высших учебных заведений — сейчас там наблюдается ужасный по своим масштабам недобор.


Массовый отъезд белорусов за границу сильно сказывается на работе высших учебных заведений / Еврорадио

Об этом в эфире Еврорадио рассказала писательница и учитель Анна Северинец.  

"Отъезд уже сказывается на Беларуси. Сейчас же ужасные недоборы в вузах. О том, что есть недобор на "бюджет", уже ранее сообщалось. А, кажется, вчера [8 августа. — Еврорадио] закрылся набор на платные отделения. И даже их не понабирали. Как они [вузы. — Еврорадио] будут жить? Это деньги, это планы учебные, это нагрузка преподавателей. 

То, что люди уезжают, будет отражаться в каждой какой-то мелочи. Это не только то, что мы потеряли большую часть активных людей, это теперь будет сказываться на каждом моменте нашей жизни. Это большая трагедия", — рассказывает Северинец.
 
 
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Массовый отъезд белорусов за границу сильно сказывается на работе высших учебных заведений — сейчас там наблюдается ужасный по своим масштабам недобор.
 
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