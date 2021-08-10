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В Краснодаре появилась аллея с персонажами ругательного фольклора
Источник материала: Партизан
«Ёкарный бабай», «Ядрена вошь», «Бляха муха», «Бамбарбия киргуду» и другие герои ненормативных выражений (всего их 14) разместились на улице 40-летия Победы.
Фотограф Ирина Самойлова, живущая в Краснодаре, рассказала изданию «Подъём», что фигурки из металла были установлены месяца три назад, однако недавно у скульптур появились таблички с именами.
«Они точно месяца три там находятся. Просто были без табличек. Таблички появились недавно, может, с недели две, не больше. Мне стало интересно, так как с детства слышала данные слова, я их сфотографировала, не думала, что они так разлетятся по сети».
Между тем, в администрации Краснодара «Подъёму»
Фото: Ирина Самойлова
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«Ёкарный бабай», «Ядрена вошь», «Бляха муха», «Бамбарбия киргуду» и другие герои ненормативных выражений (всего их 14) разместились на улице 40-летия Победы.
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