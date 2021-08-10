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Литовские пограничники бросили беременную мигрантку без сознания на границе с Беларусью

10.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе продолжается ухудшаться. За минувшие сутки белорусские пограничники зафиксировали очередную группу беженцев. Их коллеги из соседней страны оставили на линии рубежа. Эти люди рассказали, что пытались найти убежище в стране Евросоюза. Они говорили об этом литовским службам. Но их отправили в сторону Беларуси, передает «МИР 24».

На линию границы представители Литвы вынесли беременную женщину без сознания. Иностранке оказана помощь. Сейчас она в больнице на территории Беларуси.

«Для Литвы стало нормальной практикой организованно доставлять иностранцев к белорусской границе. Затем оставлять их там без необходимой медицинской помощи, воды, еды и теплых вещей. Несмотря на то, что все они открыто заявляли о желании получения статуса беженца. Действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного и жестокого выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз», – рассказал официальный представитель Государственного погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Погранкомитет Беларуси заявил: ни одна правозащитная или гуманитарная международная организация не направляла своих специалистов для выяснения ситуации.

Напомним, Минск заявил, что Вильнюс организованно доставляет мигрантов к общей границе. По поручению президента Беларуси охрана рубежей усилена.



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Теги: Минск
 
 
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Ранее Минск заявил, что Вильнюс организованно доставляет мигрантов к общей границе. По поручению президента Беларуси охрана рубежей усилена.
 
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