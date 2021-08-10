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Литовские пограничники бросили беременную мигрантку без сознания на границе с Беларусью
10.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе продолжается ухудшаться. За минувшие сутки белорусские пограничники зафиксировали очередную группу беженцев. Их коллеги из соседней страны оставили на линии рубежа. Эти люди рассказали, что пытались найти убежище в стране Евросоюза. Они говорили об этом литовским службам. Но их отправили в сторону Беларуси, передает «МИР 24».
На линию границы представители Литвы вынесли беременную женщину без сознания. Иностранке оказана помощь. Сейчас она в больнице на территории Беларуси.
Погранкомитет Беларуси заявил: ни одна правозащитная или гуманитарная международная организация не направляла своих специалистов для выяснения ситуации.
Напомним, Минск заявил, что Вильнюс организованно
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Ранее Минск заявил, что Вильнюс организованно доставляет мигрантов к общей границе. По поручению президента Беларуси охрана рубежей усилена.
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