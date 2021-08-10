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Белорусы первыми в СНГ запускают производство мелованного картона. Каковы технологии создания и в чём особенность такого продукта?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первыми в СНГ. В Беларуси запускают производство мелованного картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Добруше на стадии выхода на проектную мощность находится один из ключевых инвестиционных проектов целлюлозно-бумажной отрасли. Здесь уже произвели и реализовали опытную партию высоколиквидной продукции. Чем отличается картон мелованный от немелованного и можно ли еще устроиться на самый современный в стране завод?
Этого момента в Добруше ждали не один год. Новый завод по производству картона – уверенный шаг в будущее для всего города. Бумагу здесь производят уже 150 лет, но такие технологии пришли только теперь.
Алексей Пинчуков, машинист картоноделательной машины филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
Мелованный картон – это в своем роде высший пилотаж. Продукт класса люкс. Причем в Добруше его производят исключительно из первичных волокон – никакого вторичного сырья ни в одном из трех слоев. Лицо и изнанка – чистая целлюлоза, к слову, также отечественная. Центральная часть – беленая бумажная масса. Ее готовят прямо на заводе из березы и осины.
Ромас Радевич, первый заместитель директора филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
350 миллионов долларов кредитных ресурсов вложили в абсолютно новый для Беларуси продукт. Мелованные и немелованные виды многослойного картона востребованы у производителей упаковки для лекарственных препаратов, косметики, сигарет, продуктов питания, а также в полиграфии.
Александр Добриян, корреспондент:
Это не просто замена импорту. Собственный мелованный картон открывает новые возможности для развития белорусского бизнеса. Например, производства упаковки и полиграфической продукции, но это уже следующий шаг.
Андрей Лузинов, директор филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
После выхода на проектную мощность в 200 тысяч тонн картона в год порядка 80 % продукции планируется отправлять на экспорт. Предприятие набирает обороты с каждым днем, а с этим растет и потребность в сотрудниках. Прямо сейчас современные рабочие места здесь предлагают по меньшей мере 50 соискателям. В комплекте к интересной работе идет достойная оплата и качественное служебное жилье.
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Белорусы первыми в СНГ запускают производство мелованного картона. Каковы технологии создания и в чём особенность такого продукта?
Новости Беларуси. Первыми в СНГ. В Беларуси запускают производство мелованного картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Добруше на стадии выхода на...
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