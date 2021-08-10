В многоэтажке на Платонова произошел пожар

Минские спасатели 10 августа выезжали на пожар в жилой многоэтажке на ул. Платонова, 23.



Фото: МЧС

По сообщению МЧС, возгорание случилось на балконе на 14-м этаже. В жилье огонь не проник.

В момент ЧП дома находились дети. Они самостоятельно покинули квартиру. Пострадавших нет.