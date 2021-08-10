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В многоэтажке на Платонова произошел пожар
Источник материала: Навiны
Минские спасатели 10 августа выезжали на пожар в жилой многоэтажке на ул. Платонова, 23.
По сообщению МЧС, возгорание случилось на балконе на 14-м этаже. В жилье огонь не проник.
В момент ЧП дома находились дети. Они самостоятельно покинули квартиру. Пострадавших нет.
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Минские спасатели 10 августа выезжали на пожар в жилой многоэтажке на ул. Платонова, 23.
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