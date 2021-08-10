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МВД: Журналист Скурко находится под «динамичным наблюдением» медработников

10.08.2021 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов получила от Министерства внутренних дел ответ на свое обращение об оказании медицинской помощи находящему под стражей руководителю отдела рекламы и маркетинга портала «Наша Ніва», главному редактору одноименной газеты в 2006—2017 годах Андрею Скурко.

МВД: Журналист Скурко находится под «динамичным наблюдением» медработников
Источник: prisoners.spring96.org

29 июля редакции стало известно, что у Скурко в СИЗО № 1 диагностировали пневмонию, возможно, ковидного происхождения. До перевода в СИЗО журналист провел в ИВС ГУВД Мингорисполкома 13 суток без матраса, постельного белья в условиях круглосуточного электроосвещения, без диабетической диеты и передач. В тот же день журналистская организация обратилась в департамент исполнения наказаний МВД и Минздрав с просьбой госпитализировать Скурко в гражданскую больницу.

В ответе департамент исполнения наказаний МВД ссылается на тайну и не раскрывает информацию врачебного характера. Вместе с тем сообщается, что Скурко в СИЗО № 1 находится «под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения и получает помощь в полном объеме».

Из собственных источников БАЖ стало известно, что журналист действительно идет на поправку.

8 июля в редакции «НН», бухгалтерии и дома у Скурко, главного редактора Егора Мартиновича, главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й (массовые беспорядки) статьям. Ракович вышла на свободу 16 июля.

 
 
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Белорусская ассоциация журналистов получила от Министерства внутренних дел ответ на свое обращение об оказании медицинской помощи находящему под стражей...
 
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