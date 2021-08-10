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Минчанина арестовали на 12 суток за вывешенный на окне детский рисунок

10.08.2021 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района Минска 10 августа арестовал на 12 суток 41-летнего Дмитрия Бубенко. Он был задержан накануне вечером у себя дома за «несанкционированное пикетирование путем размещения белого листа бумаги на окне», сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минчанина арестовали на 12 суток за вывешенный на окне детский рисунок
Судья Наталья Бугук

Дело рассматривала судья Наталья Бугук, передает БелаПАН.

В суде Бубенко пояснил, что на окнах почти четыре года висят детские рисунки, которые защищают рассаду жены от солнца. Судья в свою очередь поинтересовалась, почему мужчина не получил на это разрешение властей, отмечают правозащитники.

В результате Бугук признала Бубенко виновным по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска 10 августа арестовал на 12 суток 41-летнего Дмитрия Бубенко.
 
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