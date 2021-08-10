|
Лукашенко поручил правительству выработать ответные меры на новые санкции
Источник материала: АФН
Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли США, Великобритания и Канада в отношении Беларуси.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает БелТА.
"Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - заявила Эйсмонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли США, Великобритания и Канада в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)