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В Минске мальчик провалился в открытый канализационный колодец
Источник материала: Партизан
В Минске в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской четырехлетний ребенок провалился в канализационный люк.
Фото: предоставлено читателями
Очевидцы рассказали
Очевидцы сообщили, что все произошло днем на пересечении улиц Мястровской и Баторинской. В канализационный люк провалился четырехлетний мальчик.
— Канализационный люк кто-то накрыл пластиковым белым ограждением. Самой крышки там не было. Я увидел, как ребенок шагнул к нему, оперся на ограждение и оно сдвинулось. Ребенок упал в люк, вслед за ним прыгнула его мама. Я был в метрах 20 от них. Побежал туда и помог женщине вытащить ребенка, — рассказывает минчанин Дмитрий.
Вокруг люка уже стали собираться люди, кто-то вызвал скорую помощь.
— В люке было много воды — мать и ребенок были полностью мокрые. Женщина говорила, что ребенок с головой ушел под воду. Но так как сын занимается плаванием, то, видимо, успел набрать воздуха и задержать дыхание, — рассказывает мужчина.
Тот самый люк. Фото читателей
Минут через 10 приехала скорая помощь. Мальчика вместе с мамой забрали в больницу для осмотра ребенка.
Дмитрий же подошел к рабочим, которые на противоположной стороне дороги занимались протяжкой кабеля, чтобы уточнить, кто поставил пластиковое ограждение.
— Они сказали, что ограждение не их и они сами обратили внимание, что люк там закрыт неправильно, — говорит мужчина.
Читатели портала Zerkalo.io прислали фотографии с места происшествия. Сейчас, судя по снимкам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
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В Минске в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской четырехлетний ребенок провалился в канализационный люк.
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