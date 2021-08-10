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В Минске мальчик провалился в открытый канализационный колодец

10.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской четырехлетний ребенок провалился в канализационный люк.


Фото: предоставлено читателями

Очевидцы рассказали порталу Zerkalo.io, как все произошло.

Очевидцы сообщили, что все произошло днем на пересечении улиц Мястровской и Баторинской. В канализационный люк провалился четырехлетний мальчик.

 — Канализационный люк кто-то накрыл пластиковым белым ограждением. Самой крышки там не было. Я увидел, как ребенок шагнул к нему, оперся на ограждение и оно сдвинулось. Ребенок упал в люк, вслед за ним прыгнула его мама. Я был в метрах 20 от них. Побежал туда и помог женщине вытащить ребенка, — рассказывает минчанин Дмитрий.

Вокруг люка уже стали собираться люди, кто-то вызвал скорую помощь.

 — В люке было много воды — мать и ребенок были полностью мокрые. Женщина говорила, что ребенок с головой ушел под воду. Но так как сын занимается плаванием, то, видимо, успел набрать воздуха и задержать дыхание, — рассказывает мужчина.


Тот самый люк. Фото читателей

Минут через 10 приехала скорая помощь. Мальчика вместе с мамой забрали в больницу для осмотра ребенка.



Дмитрий же подошел к рабочим, которые на противоположной стороне дороги занимались протяжкой кабеля, чтобы уточнить, кто поставил пластиковое ограждение.

 — Они сказали, что ограждение не их и они сами обратили внимание, что люк там закрыт неправильно, — говорит мужчина.

Читатели портала Zerkalo.io прислали фотографии с места происшествия. Сейчас, судя по снимкам, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в микрорайоне Лебяжий на пересечении улиц Мястровской и Баторинской четырехлетний ребенок провалился в канализационный люк.
 
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