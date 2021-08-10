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ПСЖ объявил время перехода Месси

10.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский футбольный клуб ПСЖ объявил время перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается в Twitter команды.

Лионель Месси. Фото: Yves Herman / Reuters

Футболист будет официально представлен в качестве игрока парижан на пресс-конференции 11 августа. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Церемония пройдет на домашней арене команды «Парк де Пренс», пишет Лента.Ру.

Ранее 10 августа стало известно, что Месси согласился с предложением ПСЖ и в ближайшее время перейдет в клуб. Сообщалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. Аргентинец выступал за каталонцев с 2003 года. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.
 
 
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Французский футбольный клуб ПСЖ объявил время перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается в Twitter команды.
 
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