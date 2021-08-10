ПСЖ объявил время перехода Месси

Лионель Месси. Фото: Yves Herman / Reuters





пишет Лента.Ру. Футболист будет официально представлен в качестве игрока парижан на пресс-конференции 11 августа. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Церемония пройдет на домашней арене команды «Парк де Пренс»,Лента.Ру.





Ранее 10 августа стало известно, что Месси согласился с предложением ПСЖ и в ближайшее время перейдет в клуб. Сообщалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года.





Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. Аргентинец выступал за каталонцев с 2003 года. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.



