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Санкции США к “Беларуськалию” приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений
Источник материала: Партизан
Санкции США в отношении "Беларуськалия" приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений на мировом рынке, заявили в "Белорусской калийной компании".
"На данный момент сложно оценить степень последствий от введенных санкций. Но однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке", - так прокомментировали ситуацию в БКК, заявление
В БКК заявили,
Напомним, 9 августа 2021 года США объявили о расширении санкций по Беларуси, в том числе они затрагивают "Беларуськалий".
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Санкции США в отношении "Беларуськалия" приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений на мировом рынке, заявили в "Белорусской калийной компании".
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