Санкции США к “Беларуськалию” приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений













цитирует "Интерфакс". "На данный момент сложно оценить степень последствий от введенных санкций. Но однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке", - так прокомментировали ситуацию в БКК, заявление"Интерфакс".





пишет Смартпресс, что приложат максимум усилий для исполнения обязательств перед покупателями калийных удобрений. "Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнерами в рамках действующего правового поля", - отметили в компании. В БКК заявили,Смартпресс, что приложат максимум усилий для исполнения обязательств перед покупателями калийных удобрений. "Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнерами в рамках действующего правового поля", - отметили в компании.





Напомним, 9 августа 2021 года США объявили о расширении санкций по Беларуси, в том числе они затрагивают "Беларуськалий".