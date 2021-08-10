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Санкции США к “Беларуськалию” приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений

10.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции США в отношении "Беларуськалия" приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений на мировом рынке, заявили в "Белорусской калийной компании".




"На данный момент сложно оценить степень последствий от введенных санкций. Но однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке", - так прокомментировали ситуацию в БКК, заявление цитирует "Интерфакс". 

В БКК заявили, пишет Смартпресс, что приложат максимум усилий для исполнения обязательств перед покупателями калийных удобрений. "Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнерами в рамках действующего правового поля", - отметили в компании.

Напомним, 9 августа 2021 года США объявили о расширении санкций по Беларуси, в том числе они затрагивают "Беларуськалий".
 
 
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Санкции США в отношении "Беларуськалия" приведут к росту цен и дефициту калийных удобрений на мировом рынке, заявили в "Белорусской калийной компании".
 
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